Одним их организаторов конференции выступил так называемый «Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины».

События последних лет в Донбассе «достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал». Об этом 19 апреля заявил первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на открывшейся в Москве конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса», — сообщает российский ТАСС, информирует svodka.net.

По словам Аристархова, «сотрудничество России с республиками Донбасса в области культуры все это время активно развивается».

«Сотни российских творческих коллективом побывали там с гастролями, выступали не только в крупных городах, но и доезжали до небольших населенных пунктов, находящихся даже в непосредственной близости от линии соприкосновения, например до Горловки», — заявил Аристархов. А драматические театры Донецка и Луганска представляли свои спектакли в российских городах, добавил он.

«Но, к сожалению, — заметил Аристархов, — у нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе».

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«Нет хорошего сценария, — посетовал он. — Мы очень ждем предложений на этот счет, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии».

Сообщается также, что первая конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса» собрала в Москве «несколько сотен представителей российских регионов и народных республик Донбасса». «В течение двух дней им предстоит обсудить вопросы культурно-исторического характера, а также молодежной политики. В частности, в рамках встречи будут работать три тематические секции: «Русский мир и борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны», «Культурное пространство народов РФ и Донбасса», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что одним их организаторов конференции выступил так называемый «Комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины».

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«По словам его председателя, вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева, конференция «должна продемонстрировать культурное единение русского и украинского народов», «должна показать всему миру, что народы России и Донбасса могут сотрудничать, могут жить одним миром», — говорится в сообщении.

Как известно, весной 2014 года Россия аннексировала Крым, а затем развязала войну на Донбассе, жертвами которой уже стали около 10 тыс. человек. Россия по-прежнему продолжает регулярно вооружать боевиков «ДНР» и «ЛНР», российские наемники участвуют в обстрелах украинской территории.

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