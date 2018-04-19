Беглый народный депутат Александр Онищенко утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене. Онищенко уверяет, что для "Народного фронта" Яценюк "вытянул" из госбюджета $40 млн Фото: yatsenyuk.org.ua "Премьер-министр Арсений Яценюк, возглавивший Кабмин после Революции достоинства, плотно уселся на схемы заработка по таким вкусным объектам, как Одесский припортовый завод, "Укргазвидобуток", НАК "Нафтогаз України". Однако самую мастерскую схему мы провернули через "Укргазвидобуток". Благодаря этой схеме удалось проспонсировать дорогую избирательную кампанию "Народного фронта", а "партия войны" с героями нашего времени пришла к власти", – написал Онищенко.Нардеп утверждает, что деньги на выборы зашли в партийный фонд за счет коммерческой продажи газа, который предназначался для населения по льготной цене."Но сверхнормативные 200 млн м³, которые ушли на потребности населения, вернули и передали в коммерческую продажу, а заработок в $40 млн был направлен на потребности избирательной кампании. Это не просто цифра на бумаге. Это бюджет избирательной кампании "Народного фронта" в 2014 году. Ровно столько понадобилось, чтобы привести к власти новое поколение "элит", получившее негласное название "партия войны", – написал Онищенко.По его словам, "Нафтогаз" во главе с руководителем Андреем Коболевым эту схему "пропустил"."Она подтверждена документами, и, при желании, антикоррупционные органы могут воссоздать события того времени", – добавил нардеп.По словам Онищенко, президент Украины Петр Порошенко был в шоке, узнав об этой схеме. Вскоре он созвал совещание, где попросил нардепа описать ситуацию. Онищенко утверждает, что после этого между ним и Яценюком началась открытая вражда."Порошенко возложил на меня обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, и я почти год занимался черным пиаром против премьера... В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений", – отметил Онищенко.16 февраля 2016 года работа правительства Арсения Яценюка в 2015 году была признана неудовлетворительной, однако Верховная Рада не смогла принять резолюцию о недоверии Кабмину.10 апреля Яценюк подал в отставку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки онищенко что партия яценюк млн Теги: политика