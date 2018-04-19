Есть все основания считать, что запись разговора между беглым нардепом и президентом Петром Порошенко достоверна.

Об этом в рассказал политолог Петр Олещук,передает со ссылкой на .

"Известно, что Онищенко был приближен к президенту. Через него Порошенко решал вопросы, связанные с организацией партийного большинства. Информация из записи вполне соответствует практике украинского парламентаризма. Онищенко сейчас находится в Западной Европе. Он сам сказал, что передал все данные в американские спецслужбы. В отличие от Дмитрия Фирташа - к нему нет претензий ни в Европе, ни в Америке. Эта информация может служить своеобразной защитой для него. Вполне вероятно, что Александр Онищенко решил обнародовать запись под давлением Запада", - объясняет знаток.

Эта история затрагивает интересы многих в украинской политике, говорит политолог.

" подает иски против операторов на рынке газа, что они должны заплатить деньги за газораспределительные станции. Хотя согласно законодательству, они находятся в собственности государства. Арендовать их тоже никто не может. Очень странно во времени совпали эти два события.

Репутация Порошенко уже собрала весь негатив, который только было вероятно. Поэтому рейтинг президента существенно не изменится из-за обнародования разговора с Онищенко. Дальше падать ему уже некуда. Но если эта информация будет подтверждена западными спецслужбами, может быть серьезным препятствием для сотрудничества с западными партнерами", - отмечает знаток.

18 апреля нардеп Александр Онищенко, который проживает в Испании, вышел в эфир одного из украинских телеканалов. Он включил аудиозапись своего разговора с человеком, голос которого похож на президента Петра Порошенко.

На записи мужчины договариваются относительно экс-министра экологии Николая Злочевского, который обладает газодобывающей компанией Burisma. По словам Онищенко, президенту предложили долю в компаниях Злочевского. После этого против экс-министра времен Януковича закрыли все уголовные дела.

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