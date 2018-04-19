Ракету-носитель Falcon 9, которая должна доставить на орбиту космический телескоп TESS Национального аэрокосмического агентства США, запустили в среду.

Телескоп является первой высокоприоритетной научной миссией компании SpaceX для НАСА. Запуск был задержан на два дня из-за технического сбоя в системе управления ракетой, информирует svodka.net.

Спутник экзопланетных транзитного наблюдения (TESS), который получил прозвище «охотник за планетами», был запущен со станции ВВС США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 18:51 по нью-йоркскому времени, начав отсчет для двухлетнего поиска новых миров, которые кружат вокруг звезд вне нашей Солнечной системы и на которых может существовать жизнь.

Бустер главного степени успешно отделился от верхней ступени ракеты и вернулся на Землю на автокерування к беспилотного десантного судна, плавающего в Атлантике.

Первая ступень, который может быть использована для будущих рейсов, надежно приземлилась на океанской платформе.

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