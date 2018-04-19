Оболонский суд допустил нарушение прав обвиняемого Виктора
Януковича, объявив о начале судебных дебатов, заявил адвокат
Виталий Сердюк. Он вызвал полицию и написал заявление о совершении
преступления. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат Сердюк написал заявление в полицию Фото: Ирина Ромалийская
/ Facebook Защитники Януковича обвинили судей и прокуроров в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 374 (нарушение
прав обвиняемого со стороны прокуроров и судей) и ст. 397
(препятствование адвокатам) Уголовного кодекса Украины."Жалко, что
не удалось поймать прокуроров, я пытался! За руку взял. Но они
скрылись с места преступления", – заявил Сердюк, написавший
заявление в полицию.По его словам, защита будет настаивать на
отмене дебатов и возвращении к допросу свидетелей.19 апреля судья
на процессе по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора
Януковича объявил о завершении судебного следствия и
переходе к дебатам.Защитники Януковича в знак протеста покинули
заседание.Дебаты перенесены на 3 мая.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира