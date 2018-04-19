Оболонский суд допустил нарушение прав обвиняемого Виктора Януковича, объявив о начале судебных дебатов, заявил адвокат Виталий Сердюк. Он вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Адвокат Сердюк написал заявление в полицию Фото: Ирина Ромалийская / Facebook Защитники Януковича обвинили судей и прокуроров в совершении преступлений, предусмотренных ст. 374 (нарушение прав обвиняемого со стороны прокуроров и судей) и ст. 397 (препятствование адвокатам) Уголовного кодекса Украины."Жалко, что не удалось поймать прокуроров, я пытался! За руку взял. Но они скрылись с места преступления", – заявил Сердюк, написавший заявление в полицию.По его словам, защита будет настаивать на отмене дебатов и возвращении к допросу свидетелей.19 апреля судья на процессе по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича объявил о завершении судебного следствия и переходе к дебатам.Защитники Януковича в знак протеста покинули заседание.Дебаты перенесены на 3 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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