Спортсмен рассказал забавную историю о поклоннике

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик сообщил, что в жизни ему приходиться сталкиваться с несовсем адекватными поклонниками Спортсмен поведал, что иногда его просят сделать странные вещи. Об этом боксер рассказал в интервью Youtube-каналу «От души в душу», информирует svodka.net.

«Такие глупости иногда пишут, что вы себе не представляете. Один попросил добавиться к нему в группу или в друзья. Я не добавляюсь, к примеру. Он пишет: «От ты лох». Ну типа убрал меня. Я так прочитал, и думаю: «Ну, внатуре лох». Попал именно на такого красавчика, который просто стрельнул. А представьте, я его встречу вживую. Он же себя будет совершенно по-другому вести», — признался Усик.

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