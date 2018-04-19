В сообщении содержался призыв к президенту Петру Порошенко «спасти ГП Антонов«.

Сайт государственного предприятия «Антонов» взломали хакеры.

Об этом сообщается в фейсбуке предприятия, соответствующее заявление также разослала пресс-служба корпорации «Укроборонпром», информирует svodka.net.

«Антонов» заявил, что сообщения, которые могут распространяться с сайта www.antonov.com с 19 апреля, считаются недействительными и ошибочными.

Ранее в четверг на сайте «Антонова» появилось сообщение, в котором говорилось об упадке предприятия после его вхождения в «Укроборонпром». В заявлении говорилось, что за три года предприятие не произвело ни одного серийного самолета и все производство заключалось в сборке самолета-демонстратора Ан-132Д.

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В сообщении также содержался призыв к президенту Петру Порошенко «спасти ГП Антонов».

Напомним, что это не первый подобный случай в этом году. В январе на сайте «Антонова» появилось так называемое «открытое письмо», в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и неоказании должной поддержки.

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