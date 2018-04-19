Сторонники нацистского движения колумбайнеров планируют расправы в школах РФ, утверждает сенатор Елена Мизулина. Резня в школе "Колумбайн" в апреле 1999 года стала одним из наиболее массовых убийств в учебных заведениях США Фото: ЕРА По данными Мизулиной, нападения могут быть связаны с 19-й годовщиной событий в школе "Колумбайн" в штате Колорадо (США).Чайка пообещал, что его ведомство проверит эти сообщения.20 апреля 1999 года ученики старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили набег на школу "Колумбайн" с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. В результате погибли 13 человек, 23 – были ранены. Нападавшие застрелились.20 апреля – день рождения Адольфа Гитлера.18 апреля 2018 года 17-летний учащийся школы в башкирском Стерлитамаке ранил ножом учительницу и двух учениц, после чего поджег кабинет информатики.Telegram-канал "112" сообщал, что молодой человек считал себя колумбайнером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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