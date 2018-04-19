Сторонники нацистского движения колумбайнеров планируют расправы в
школах РФ, утверждает сенатор Елена Мизулина. Резня в школе
"Колумбайн" в апреле 1999 года стала одним из
наиболее массовых убийств в учебных заведениях США Фото: ЕРА
По данными Мизулиной, нападения могут быть связаны с 19-й
годовщиной событий в школе "Колумбайн" в штате Колорадо
(США).Чайка пообещал, что его ведомство проверит эти сообщения.20
апреля 1999 года ученики старших классов
Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили набег на школу
"Колумбайн" с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных
устройств. В результате погибли 13 человек, 23 – были ранены.
Нападавшие застрелились.20 апреля – день рождения Адольфа
Гитлера.18 апреля 2018 года 17-летний учащийся школы в
башкирском Стерлитамаке ранил ножом учительницу и двух учениц,
после чего поджег кабинет информатики.Telegram-канал "112" сообщал,
что молодой человек считал себя колумбайнером.
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