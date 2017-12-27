Фигуристка Татьяна Навка показала, как наряжала елку со своей дочерью, рожденной от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина. Навка: Просыпайтесь, девочки, просыпайтесь, мальчики! Фото: tatiana_navka / Instagram игуристка Татьяна Навка сняла видео в комнате младшей дочери, трехлетней Надежды Песковой. Ролик Навка разместила в Instagram."Просыпайтесь, девочки, просыпайтесь, мальчики!" – написала она цитату из песни, которую в ролике исполняет Надежда. Просыпайтесь девочки, просыпайтесь мальчики! * #улыбнитесь #надеждапескова #доброеутространа Публикация от Tatiana Navka (@tatiana * navka) Дек 26, 2017 at 11:09 PST Дочь Надежду Навка родила 21 августа 2014 года. Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи. Старшей дочери Навки от первого брака, Александре, 16 лет. У Пескова – три сына: Николай, Мик и Дени, а также дочь Елизавета от предыдущих отношений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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