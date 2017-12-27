|Навка показала детскую комнату дочери от Пескова
|27.12.2017 13:37
|
Просыпайтесь девочки, просыпайтесь мальчики! * #улыбнитесь #надеждапескова #доброеутространаПубликация от Tatiana Navka (@tatiana * navka) Дек 26, 2017 at 11:09 PST
Дочь Надежду Навка родила 21 августа 2014 года. Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи. Старшей дочери Навки от первого брака, Александре, 16 лет. У Пескова – три сына: Николай, Мик и Дени, а также дочь Елизавета от предыдущих отношений.
Поделитесь статьей с друзьями