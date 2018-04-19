|ЕС хочет иметь своего спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма
|19.04.2018 22:08
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Спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма хотят назначить в ЕС. Благодаря этому Европа сможет сделать больше для разрешения конфликта в Украине. Соответствующее решение было принято в Страсбурге на заседании парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина, передает
"ЕС должен предоставлять предложения относительно собственной роли в решении конфликта (в Украине - ред.), например - назначение специального представителя по конфликту в Восточной Украине и Крыму", - говорится в заявлении комитета.
Напомним, в июле 2017 года Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера своим специальным представителем по Украине.
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