Спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма хотят назначить в ЕС. Благодаря этому Европа сможет сделать больше для разрешения конфликта в Украине. Соответствующее решение было принято в Страсбурге на заседании парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина, передает

"ЕС должен предоставлять предложения относительно собственной роли в решении конфликта (в Украине - ред.), например - назначение специального представителя по конфликту в Восточной Украине и Крыму", - говорится в заявлении комитета.

Напомним, в июле 2017 года Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера своим специальным представителем по Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира