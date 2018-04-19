Украина готова и до конца года намерена присоединиться к Центру передового опыта по энергетической безопасности. Об этом во время посещения Центра у Литвы заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает со ссылкой на .

В ответ директор Центра Гинтарас Багдонас заверил, что готов расширить сотрудничество Центра с Украиной по различным перспективным направлениям. В частности, это касается учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработки и издания совместных аналитических публикаций.

Кроме того, по словам директора, Центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах.

"Рад буду поприветствовать украинский флаг возле Центра ", - сказал Гинтарас Багдонас.

Также стороны обсудили необходимость проведения совместных учений с учетом результатов успешно проведенных командно-штабных учений по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры, которые произошли в прошлом году в Украине при поддержке Центра .

Напомним, председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел во время визита в Украину отметил, что военный комитет готов в дальнейшем оказывать поддержку Украине, в частности что касается вопросов предоставления оружия.

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