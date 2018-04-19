|Россия угрожает Украине жестким ответом на ситуацию с моряками судна «Норд»
|19.04.2018 22:13
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Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту
Москва потребовала от Киева не препятствовать возвращению домой моряков с судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом говорится в сообщении МИД России, информирует svodka.net.
«Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем пиратски захваченного рыболовецкого судна «Норд». 19 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков — граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Возмущены циничным произволом в отношении простых моряков», — заявляют дипломаты.
Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что моряки судна «Норд» находятся в Украине без своих украинских документов, а их российские удостоверения личности Киев не признает.
Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов аннексированного Крыма.
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