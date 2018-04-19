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Захарова рассказала о возможной причастности Великобритании к убийству Распутина и императора Павла I
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19.04.2018 22:14
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Спикер МИД РФ Мария Захарова упомянула об исследованиях, согласно
которым контрольный выстрел в Григория Распутина был сделан из
английского револьвера. "Аналогичные версии", по словам дипломата,
есть и в отношении смерти императора РФ Павла I. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Захарова: Полтора месяца
назад мы не использовали гипотезы Фото: ЕРА "Еще полтора месяца
назад мы не использовали в официальных выступлениях материалы,
которые являются лишь гипотезами, но после того, как с легкой руки
Терезы Мэй (премьер-министр Великобритании. – ) в
обиход была введена фраза "хайли лайкли" для обвинения в тягчайшем
преступлении, почему мы должны себе в этом отказывать?" –
сказала она.Захарова упомянула информацию исследователей истории
Скотланд-Ярда из книги "Шесть: История британской "Сикрет
интеллидженс сервис"."В 1916 году, в разгар Первой мировой войны,
до резидента английской разведки в Петрограде дошли слухи о том,
что Распутин через царицу пытается добиться сепаратного мира с
Германией. Это сильно обеспокоило англичан. В Петроград был
направлен капитан MI6 Рейнер с заданием добиться от Распутина
информации о переговорах и, если потребуется, устранить
его", – рассказала спикер МИД РФ.По ее словам, автор
исследования считает, что третий, контрольный, выстрел в голову
Распутина был сделан из английского револьвера.Захарова
процитировала информацию из "Википедии", где упоминается вышедший в
2004 году документальный фильм BBC "Кто убил Распутина?"."Согласно
версии британских журналистов, "слава" и замысел данного убийства
принадлежат Великобритании, а российские заговорщики были лишь
исполнителями или инструментами. Кстати, аналогичные версии есть и
в отношении убийства российского императора Павла I, но я думаю,
что это вопрос к историкам", – отметила дипломат.Григорий
Распутин, друг семьи российского императора Николая II, был убит в
декабре 1916 года.Павел I был убит в результате заговора в марте
1801 года. По одной из версий, в убийстве было заинтересовано
английское правительство, которое пыталось избежать войны с Россией
за Мальту.
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