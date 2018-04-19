Спикер МИД РФ Мария Захарова упомянула об исследованиях, согласно которым контрольный выстрел в Григория Распутина был сделан из английского револьвера. "Аналогичные версии", по словам дипломата, есть и в отношении смерти императора РФ Павла I. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова: Полтора месяца назад мы не использовали гипотезы Фото: ЕРА "Еще полтора месяца назад мы не использовали в официальных выступлениях материалы, которые являются лишь гипотезами, но после того, как с легкой руки Терезы Мэй (премьер-министр Великобритании. – ) в обиход была введена фраза "хайли лайкли" для обвинения в тягчайшем преступлении, почему мы должны себе в этом отказывать?" – сказала она.Захарова упомянула информацию исследователей истории Скотланд-Ярда из книги "Шесть: История британской "Сикрет интеллидженс сервис"."В 1916 году, в разгар Первой мировой войны, до резидента английской разведки в Петрограде дошли слухи о том, что Распутин через царицу пытается добиться сепаратного мира с Германией. Это сильно обеспокоило англичан. В Петроград был направлен капитан MI6 Рейнер с заданием добиться от Распутина информации о переговорах и, если потребуется, устранить его", – рассказала спикер МИД РФ.По ее словам, автор исследования считает, что третий, контрольный, выстрел в голову Распутина был сделан из английского револьвера.Захарова процитировала информацию из "Википедии", где упоминается вышедший в 2004 году документальный фильм BBC "Кто убил Распутина?"."Согласно версии британских журналистов, "слава" и замысел данного убийства принадлежат Великобритании, а российские заговорщики были лишь исполнителями или инструментами. Кстати, аналогичные версии есть и в отношении убийства российского императора Павла I, но я думаю, что это вопрос к историкам", – отметила дипломат.Григорий Распутин, друг семьи российского императора Николая II, был убит в декабре 1916 года.Павел I был убит в результате заговора в марте 1801 года. По одной из версий, в убийстве было заинтересовано английское правительство, которое пыталось избежать войны с Россией за Мальту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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