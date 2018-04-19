Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что скорый народный депутат Александр Онищенко мстит ему за то, что правительство Яценюка в свое время лишило его коррупционных схем и влияния в Кабинете министров. Яценюк: Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко Фото: Арсеній Яценюк / Facebook "Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах", – подчеркнул политик. https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1078964912257643 По его словам, нардеп мстит экс-премьеру за то, что "Кабинет министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве"."Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда принял решение ввести 70% ренты на так называемую совместную деятельность в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности... Мое правительство отказалось назначить руководителем Госгеонедра Украины личного адвоката Онищенко и назначать других его ставленников", – написал Яценюк.Он добавил, что скорый нардеп так и не смог "спасти" деньги экс-президента Украины Виктора Януковича, на которые был наложен арест по инициативе правительства Яценюка."Мое правительство было дискредитировано Онищенко и его бизнес-партнерами за коррупционные $30 млн, в чем он сам лично признался. Это явка с повинной", – подчеркнул политик.По его словам, часть "Народного фронта" еще больше года назад передала обращение к Национальному антикоррупционному бюро Украины с требованием расследовать преступления Онищенко.Онищенко утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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