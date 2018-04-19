Второй пакет законопроектов об усилении ответственности за
неуплату алиментов предусматривает освобождение от должности
чиновников, которые имеют долг по алиментам свыше 1 года, а также
запретить занимать высокие государственные должности за долг более
6 месяцев. Об этом написал на своей странице в Facebook министр
юстиции Украины Павел Петренко, передает
По словам министра, Минюст вместе с нардепами подготовили еще
ряд законов, которые еще больше усилят ответственность за неуплату
алиментов.
Документами предложено, отметил Петренко, начислять пеню за
просрочку уплаты алиментов от 20% до 50% от суммы долга.
"Запрет должникам, которые не платят 6 месяцев и более, занимать
высокие государственные должности. Освобождение от должности
чиновников, которые имеют долг свыше 1 года. Уголовная
ответственность для тех, кто избегает общественно полезных работ",
- написал он.
Также будет накладываться автоматизированный арест на средства
должников, им будет запрещено отчуждать имущество.
Предусмотрена обязанность для заключенных работать для
своевременной выплаты алиментов.
Вместе с тем в пакете законопроектов, которые сегодня
зарегистрированы в Верховной Раде по номерам №8294, №8295 и №8296,
предусмотрена отмена налога на алименты от родителей-нерезидентов и
налоговые льготы родителям, которые оплачивают развитие
ребенка.
Как сообщал мужчина в Кировоградской области угрожал убийством
государственным исполнителям, которые пытались осуществить описание
его имущества. Отмечено, что житель Кропивницкого имеет долг по
алиментам, который составляет 82 390 грн.
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