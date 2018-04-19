Второй пакет законопроектов об усилении ответственности за неуплату алиментов предусматривает освобождение от должности чиновников, которые имеют долг по алиментам свыше 1 года, а также запретить занимать высокие государственные должности за долг более 6 месяцев. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает

По словам министра, Минюст вместе с нардепами подготовили еще ряд законов, которые еще больше усилят ответственность за неуплату алиментов.



Документами предложено, отметил Петренко, начислять пеню за просрочку уплаты алиментов от 20% до 50% от суммы долга.



"Запрет должникам, которые не платят 6 месяцев и более, занимать высокие государственные должности. Освобождение от должности чиновников, которые имеют долг свыше 1 года. Уголовная ответственность для тех, кто избегает общественно полезных работ", - написал он.

Также будет накладываться автоматизированный арест на средства должников, им будет запрещено отчуждать имущество.

Предусмотрена обязанность для заключенных работать для своевременной выплаты алиментов.



Вместе с тем в пакете законопроектов, которые сегодня зарегистрированы в Верховной Раде по номерам №8294, №8295 и №8296, предусмотрена отмена налога на алименты от родителей-нерезидентов и налоговые льготы родителям, которые оплачивают развитие ребенка.



Как сообщал мужчина в Кировоградской области угрожал убийством государственным исполнителям, которые пытались осуществить описание его имущества. Отмечено, что житель Кропивницкого имеет долг по алиментам, который составляет 82 390 грн.

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