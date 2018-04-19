После начала блокировки Telegram его трафик только вырос. Так на фоне ажиотажа о начале блокировки мессенджера, 16 апреля, зафиксировали увеличение количества просмотров по сравнению с прошлым понедельником, а 17 апреля трафик и вообще установил рекорд за весь апрель.

Анализ трафика Telegram провела TGStat, передает со ссылкой на .

Кроме того, вдвое выросло количество скачиваний мессенджера для Android. Отмечается, что трафик сайта telegram.org, на котором находится веб-версия мессенджера, вырос на треть. В свою очередь РБК заявил, что чиновники, которые принимали закон о блокировке Telegram также не перестали им пользоваться. У многих пользователей мессенджер работает даже без VPN-сервиса.

Пик блокировки пришелся на 17 апреля (20 млн аккаунтов). Однако, количество заблокированных IP-адресов постепенно начала снижаться, сейчас их 18 млн. Большую часть списка составляют сервисы Amazon. Также заблокировали множество адресов . С первых часов блокировки начала поступать информация о сбоях в работе сервисов, большинство из них использовали хостинги Amazon или , между них и известный Viber. Однако, Роскомнадзор отрицает любую причастность блокировок мессенджера к сбоям при том, что сайт самого ведомства работает с перебоями.

Пока Роскомнадзор приостановил свою деятельность с блокировкой. В ведомстве обсудили с крупнейшими операторами связи более действенные методы блокировки Telegram, однако к единому решению так и не пришли.

Также, Роскомнадзор направил запросы к , и Amazon с требованием удалить Telegram из магазина приложений и прекратить любое сотрудничество с мессенджером. Однако, об ответе на запросы в ведомстве не сообщают.

В Кремль также отреагировали на ситуацию и сказали, что блокирование Telegram - "это вопрос не одного дня" и следовательно нельзя говорить о дискредитации работы Роскомнадзора.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. От этого пострадала и подсеть Amazon, на которую перешел Telegram.

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