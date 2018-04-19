Водоснабжение было прекращено из-за прорыва

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц .

Отмечается, что водоснабжение было прекращено из-за прорыва.

"Водоснабжение населению Луганской области Петровским водопроводом, которое было приостановлено с 17.04 из-за прорыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - отметили в министерстве.