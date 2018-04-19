|В Луганской области остановлено водоснабжение
|19.04.2018 22:27
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Водоснабжение было прекращено из-за прорываНа неподконтрольной Украине территории Луганской области 17 апреля было прекращено водоснабжение. По состоянию на четверг, 19 апреля, его удалось восстановить.
Фото: hromadske.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечается, что водоснабжение было прекращено из-за прорыва.
"Водоснабжение населению Луганской области Петровским водопроводом, которое было приостановлено с 17.04 из-за прорыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - отметили в министерстве.
Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что долг за поставки воды в отдельные районы Донецкой области составляет 2,8 млрд грн, несмотря на действие более низкого тарифа.