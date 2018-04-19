Погода, Новости, загрузка...
В Луганской области остановлено водоснабжение
19.04.2018 22:27
В Луганской области остановлено водоснабжение
Водоснабжение было прекращено из-за прорыва
На неподконтрольной Украине территории Луганской области 17 апреля было прекращено водоснабжение. По состоянию на четверг, 19 апреля, его удалось восстановить.
В Луганской области остановлено водоснабжение Фото: hromadske.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что водоснабжение было прекращено из-за прорыва.

"Водоснабжение населению Луганской области Петровским водопроводом, которое было приостановлено с 17.04 из-за прорыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - отметили в министерстве.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что долг за поставки воды в отдельные районы Донецкой области составляет 2,8 млрд грн, несмотря на действие более низкого тарифа.

  • Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии
  • На 80 улицах Львова все дома остались без воды
  • Чтобы получить субсидии надо погасить долги, - Киевводоканал

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить