Фильм "Джокер" номинировали на все основные категории Оскара - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Фильм "Джокер" номинировали на все основные категории Оскара
31.10.2019 16:32
"Джокер" номинировали на 16 категорий премии "Оскар"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
оскар
премии
категорий
номинировали
джокер
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->