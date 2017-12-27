|В Саудовской Аравии казнены виновника пьяного ДТП, убивший 6 человек
|27.12.2017 13:37
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С семи человек в автомобиле живой осталась только одна девочкаВласти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор виновнику ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семьи.
Часовая башня и Большая мечеть в священном городе Мекка, 5 октября 2014 Саудовская Аравия. Фото: АFР
Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на саудовский новостной портал.
Согласно сообщению, 45-летний Мухаммед аль-Кахтани руководил джипом в пьяном виде, и на скорости в 200 км / ч врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети.
Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.
Казнь была проведена в понедельник в столице страны Эр-Рияде: виновнику ДТП отрубили голову.
Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.
Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.
20 октября Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога.
Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Елены Зайцевой .