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В Саудовской Аравии казнены виновника пьяного ДТП, убивший 6 человек
27.12.2017 13:37
В Саудовской Аравии казнены виновника пьяного ДТП, убивший 6 человек
С семи человек в автомобиле живой осталась только одна девочка
Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор виновнику ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семьи.
В Саудовской Аравии казнены виновника пьяного ДТП, убивший 6 человек Часовая башня и Большая мечеть в священном городе Мекка, 5 октября 2014 Саудовская Аравия. Фото: АFР

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на саудовский новостной портал.

Согласно сообщению, 45-летний Мухаммед аль-Кахтани руководил джипом в пьяном виде, и на скорости в 200 км / ч врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети.

Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

Казнь была проведена в понедельник в столице страны Эр-Рияде: виновнику ДТП отрубили голову.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской  внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

Как известно, за рулем Lexus  находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.

20 октября Зайцеву  арестовали на два месяца  без права внесения залога.

Экспертиза  обнаружила следы кодеина в крови Елены Зайцевой .

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