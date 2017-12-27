С семи человек в автомобиле живой осталась только одна девочка

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на саудовский новостной портал.

Согласно сообщению, 45-летний Мухаммед аль-Кахтани руководил джипом в пьяном виде, и на скорости в 200 км / ч врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети.

Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

Казнь была проведена в понедельник в столице страны Эр-Рияде: виновнику ДТП отрубили голову.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 5 человек и 6 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.

20 октября Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога.