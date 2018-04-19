В МИД назвали «удручающим» положение с выдачей россиянам американских виз. В сообщении говорится, что официальный срок ожидания, который раньше составлял 85 дней, сейчас увеличился до 250 дней.

МИД России в опубликованном на сайте сообщении заявил, что возможности прекращения авиационного сообщения между США и Россией исключать нельзя. Связано это с тем, что экипажи компании «Аэрофлот» — она единственная совершает регулярные рейсы между странами — столкнулись с растущими трудностями в получении виз, информирует svodka.net.

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. „Аэрофлот“, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — говорится в сообщении министрерства.

В МИД назвали «удручающим» положение с выдачей россиянам американских виз. В сообщении говорится, что официальный срок ожидания, который раньше составлял 85 дней, сейчас увеличился до 250 дней.

Вины России в этом нет, подчеркнули в МИД. «Визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и умышленно — в качестве дополнительного рычага давления.<…> Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», — отметили в министерстве.

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Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан рассказал, что возможности посольства по выдаче виз могут сильно сократиться. Он связал это с уменьшением по требованию России численности персонала дипмиссии США и закрытием генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

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