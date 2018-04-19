После скандального случая с задержанием врача в состоянии алкогольного опьянения во львовском Охматдете уволили троих сотрудников. Об этом корреспонденту сообщила главный врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Марьяна Возница.

"Уволен врач, которую задержали пьяной. Кроме нее больше не работают в больнице медсестра, которая принесла алкоголь, и санитарка", - рассказала Марьяна Возница.

Напомним, во львовском Охматдете обнаружили, что врач-педиатр принимала пациентов, находясь в нетрезвом состоянии. Женщина подтвердила, что употребляла алкоголь и признала свою вину.

Также сообщал, что в Тернополе муж пациентки медицинского учреждения побил врача, потому что был не согласен с назначенными методами лечения.

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