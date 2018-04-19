Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не ставит условием для уничтожения ядерного арсенала вывод американских войск с полуострова, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Мун Чжэ Ин выразил оптимизм относительно денуклеаризации Корейского полуострова Фото: EPA По его словам, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын обязуется полностью уничтожить свое ядерное оружие, не требуя, как ранее, вывода войск США с полуострова. При этом Ким Чен Ын захочет получить гарантии безопасности для своей правящей партии, считает Мун Чжэ Ин.Сеул анонсировал установление прямой телефонной линии между руководителями двух Корей накануне межкорейского саммита, запланированного на 27 апреля.Мун Чжэ Ин подчеркнул, что главными темами переговоров станут ядерное разоружение и подготовка мирного договора, поскольку Южная Корея и КНДР с 1953 года находятся в состоянии войны.Нормализация отношений Северной Кореи с США также станет возможной, если Пхеньян заявит о своем безъядерном статусе, предположил президент Южной Кореи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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