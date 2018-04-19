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НАБУ готово рассмотреть "записи Онищенко" при наличии оригиналов
19.04.2018 22:43
НАБУ готово рассмотреть "записи Онищенко" при наличии оригиналов
НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции
Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи, сделанные беглым народным депутатом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы
НАБУ готово рассмотреть "записи Онищенко" при наличии оригиналов Фото: nabu.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

"В частности, во время опроса, детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило. При получении оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - сообщает пресс-служба.

Напомним, украинский депутат быстрый Александр Онищенко, который находится в розыске за махинации с реализацией газа, вечером 18 апреля в эфире программы "Украинский формат" обнародовал часть записи разговора якобы при участии президента Петра Порошенко.

В администрации президента назвали "фейком" записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко, в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

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