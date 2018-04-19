НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

"В частности, во время опроса, детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило. При получении оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - сообщает пресс-служба.

Напомним, у краинский депутат быстрый Александр Онищенко, который находится в розыске за махинации с реализацией газа, вечером 18 апреля в эфире программы "Украинский формат" обнародовал часть записи разговора якобы при участии президента Петра Порошенко.