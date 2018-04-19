Погода, Новости, загрузка...
"АЭК" Чигринского вышел в финал Кубка Греции, благодаря фантастическому голу на последней минуте матча
19.04.2018 22:47
"АЭК" Чигринского вышел в конец Кубка Греции, благодаря фантастическому голу на последней минуте матча По теме:

Греческий "АЭК", за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, вышел в конец Кубка Греции. "АЭК" обыграл на своем поле "Ларису".

"АЭК проиграл" Ларисе "1: 2 в первом полуфильном матче Кубка Греции. До самого конца игры в счет был 0: 0. На исходе добавленного времени в штрафную" Ларисы "прибежал даже вратарь АЕК, но забил не он, а полузащитник Лазарос Христодулопулос ". - передает со ссылкой на .

"АЭК" в финале Кубка Греции, сыграет с "ПАОКом". Прошлый матч этих команд закончился тем, что президент "ПАОКа" Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом.

В четвертьфинале турнира "АЭК" по сумме двух матчей прошел "Олимпиакос".







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить