Греческий "АЭК", за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, вышел в конец Кубка Греции. "АЭК" обыграл на своем поле "Ларису".

"АЭК проиграл" Ларисе "1: 2 в первом полуфильном матче Кубка Греции. До самого конца игры в счет был 0: 0. На исходе добавленного времени в штрафную" Ларисы "прибежал даже вратарь АЕК, но забил не он, а полузащитник Лазарос Христодулопулос ". - передает со ссылкой на .

"АЭК" в финале Кубка Греции, сыграет с "ПАОКом". Прошлый матч этих команд закончился тем, что президент "ПАОКа" Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом.

В четвертьфинале турнира "АЭК" по сумме двух матчей прошел "Олимпиакос".

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