|Аваков: Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровство
|19.04.2018 22:48
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Записной политический коррупционер, системно грабивший бюджет страны - лжёт и манипулирует, пытаясь избежать наказания по выдвинутым ему обвинениям. Это не изменит его статус - Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровствоhttps://t.co/LCroFIxl0o— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2018 г.
18 апреля скорый нардеп обнародовал запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.В своей книге Онищенко также написал, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене.Яценюк в ответ заявил, что скорый нардеп мстит ему за то, что правительство в свое время лишило его коррупционных схем и влияния в Кабинете министров.
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