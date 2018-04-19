Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал беглого народного депутата Александра Онищенко, который начал обнародовать свои откровения об украинских политиках, "записным политическим коррупционером, системно грабившим бюджет страны". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аваков прокомментировал пубуликацию "пленок Онищенко" Фото: kmu.gov.ua "Записной политический коррупционер, системно грабивший бюджет страны – лжет и манипулирует, пытаясь избежать наказания по выдвинутым ему обвинениям. Это не изменит его статус – Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровство", – заявил глава МВД. Записной политический коррупционер, системно грабивший бюджет страны - лжёт и манипулирует, пытаясь избежать наказания по выдвинутым ему обвинениям. Это не изменит его статус - Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровствоhttps://t.co/LCroFIxl0o — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2018 г. 18 апреля скорый нардеп обнародовал запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.В своей книге Онищенко также написал, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене.Яценюк в ответ заявил, что скорый нардеп мстит ему за то, что правительство в свое время лишило его коррупционных схем и влияния в Кабинете министров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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