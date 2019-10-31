Миллионер Гарик Корогодский снял свою версию видеоклипа на песню Зиброва «Хрещатик»
31.10.2019 16:44
31 октября
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Украинский миллионер Гарик Корогодский, совладелец ТРЦ «DREAM TOWN» и основатель благотворительного фонда «Жизнелюб», известный своим эпатажем, снялся в клипе-ремейке на песню «Хрещатик» Павла Зиброва. Кроме бизнесмена в клипе снялись и другие украинские звезды. Видеоряд в стилистике 90-х точь в точь передает детали оригинального клипа Павла Зиброва, дополняя его современными реалиями и антуражем улиц Киева 2019-го. Ролик создан в рамках проекта от онлайн-медиа «СЛУХ» — 1 в 1 воспроизводить знакомые всем старые украинские клипы и песни. Интересный факт от создателей: для съемок ремейка нашли того же водителя и машину из оригинального клипа. В версии «Хрещатик» 2.0 снялись такие украинские звезды: Ната Жижченко (ONUKA), Анатолий Анатолич («Зе Интервьюер»), Варвара Лищук (исполнительница роли гуцулки Ксени в одноименном мюзикле), а также актеры Инародного театра абсурда «Воробушек» (участники Лиги Смеха). Также о своем опыте рассказал Гарик Корогодский. «Я кайфанул на съемках. Было непривычно, ведь я не просто не поющий – я совсем не поющий. Что больше только понравилось – подходили люди со словами: «Павло, мы тебе любимо!»», – комментирует бизнесмен.