31 октября

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Видеоряд в стилистике 90-х точь в точь передает детали оригинального клипа Павла Зиброва, дополняя его современными реалиями и антуражем улиц Киева 2019-го. Ролик создан в рамках проекта от онлайн-медиа «СЛУХ» — 1 в 1 воспроизводить знакомые всем старые украинские клипы и песни. Интересный факт от создателей: для съемок ремейка нашли того же водителя и машину из оригинального клипа. В версии «Хрещатик» 2.0 снялись такие украинские звезды: Ната Жижченко (ONUKA), Анатолий Анатолич («Зе Интервьюер»), Варвара Лищук (исполнительница роли гуцулки Ксени в одноименном мюзикле), а также актеры Инародного театра абсурда «Воробушек» (участники Лиги Смеха). Также о своем опыте рассказал Гарик Корогодский. «Я кайфанул на съемках. Было непривычно, ведь я не просто не поющий – я совсем не поющий. Что больше только понравилось – подходили люди со словами: «Павло, мы тебе любимо!»», – комментирует бизнесмен. Фоторепортажи Популярные теги фотоподборки, путешествия, митинги, столкновения, военная техника, Киев, город, оккупация, Сергей Смоленцев, искусство, Россия, живопись, экология, парады, стихийные бедствия, война, вера, автомобили, Путин, аннексия Крыма, традиции, фотография, Динамо, футбол, транспорт, Львів, НАТО, депутаты, спорт, самолеты, люди, бизнес, суд, фотоконкурсы, животные, выборы, Порошенко, история, туризм, юмор, зима, джаз, праздники, общество, музыка, концерты, беспорядки, фотопроект, Шахтер, ВСУ, катастрофы, солдат, архитектура, ЗСУ, фотографы, уикенд, женщины, АТО, Донбасс, знаменитости, Саакашвили, пейзажи, полиция, досуг, протесты, кошки, корабли, авиация, политика, дети, Верховная Рада, акции, мода, церковь, милиция, Одесса, ВМС, выставки, Александр Зубко, политики, технологии, США, цирк, тест-драйв, Нацгвардия, учения, Майдан, Дмитрий Дятлов, фестивали, марш, Львов, культура, #Євромайдан, соревнования, мир, портрет, природа, дизайн, заводы, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотоподборки, путешествия, митинги, столкновения, военная техника, Киев, город, оккупация, Сергей Смоленцев, искусство, Россия, живопись, экология, парады, стихийные бедствия, война, вера, автомобили, Путин, аннексия Крыма, традиции, фотография, Динамо, футбол, транспорт, Львів, НАТО, депутаты, спорт, самолеты, люди, бизнес, суд, фотоконкурсы, животные, выборы, Порошенко, история, туризм, юмор, зима, джаз, праздники, общество, музыка, концерты, беспорядки, фотопроект, Шахтер, ВСУ, катастрофы, солдат, архитектура, ЗСУ, фотографы, уикенд, женщины, АТО, Донбасс, знаменитости, Саакашвили, пейзажи, полиция, досуг, протесты, кошки, корабли, авиация, политика, дети, Верховная Рада, акции, мода, церковь, милиция, Одесса, ВМС, выставки, Александр Зубко, политики, технологии, США, цирк, тест-драйв, Нацгвардия, учения, Майдан, Дмитрий Дятлов, фестивали, марш, Львов, культура, #Євромайдан, соревнования, мир, портрет, природа, дизайн, заводы, КарпатыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Украинский миллионер Гарик Корогодский, совладелец ТРЦ «DREAM TOWN» и основатель благотворительного фонда «Жизнелюб», известный своим эпатажем, снялся в клипе-ремейке на песню «Хрещатик» Павла Зиброва. Кроме бизнесмена в клипе снялись и другие украинские звезды. Видеоряд в стилистике 90-х точь в точь передает детали оригинального клипа Павла Зиброва, дополняя его современными реалиями и антуражем улиц Киева 2019-го. Ролик создан в рамках проекта от онлайн-медиа «СЛУХ» — 1 в 1 воспроизводить знакомые всем старые украинские клипы и песни. Интересный факт от создателей: для съемок ремейка нашли того же водителя и машину из оригинального клипа. В версии «Хрещатик» 2.0 снялись такие украинские звезды: Ната Жижченко (ONUKA), Анатолий Анатолич («Зе Интервьюер»), Варвара Лищук (исполнительница роли гуцулки Ксени в одноименном мюзикле), а также актеры Инародного театра абсурда «Воробушек» (участники Лиги Смеха). Также о своем опыте рассказал Гарик Корогодский. «Я кайфанул на съемках. Было непривычно, ведь я не просто не поющий – я совсем не поющий. Что больше только понравилось – подходили люди со словами: «Павло, мы тебе любимо!»», – комментирует бизнесмен. 31.10.2019



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