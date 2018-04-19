Они считают, что инициатива по созданию поместной церкви является попыткой решить определенные политические задачи

Об этом сообщает пресс-служба партии .

Оппозиционеры отметили, что последняя инициатива украинской власти по созданию единой поместной церкви является попыткой решить определенные политические задачи накануне президентских выборов в Украине.

"Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины на решение своей судьбы. Последняя инициатива властей по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов - это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности", - отмечается в обращении.

По мнению депутатов, в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, где проживают сотни тысяч православных христиан, подобные действия лишь усиливают разломы в украинском обществе и даже создают угрозу увеличения противостояния.

"Обращаемся к Вам, Ваше Святейшество, с просьбой о молитвы и благословения народа Украины, восстановления его духовного и социального единства, прекращения братоубийственного конфликта, и благой миротворческой миссии канонической Украинской Православной Церкви. Верим в то, что Ваша молитва и мудрое слово укрепят всех нас сохранят канонический строй и помогут нам избежать новых расколов и недоразумений в обществе", - говорится в обращении.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко о создании Украинской поместной автокефальной церкви .

17 апреля Петр Порошенко сообщил, что решил обратиться к Вселенскому патриарху о создании автокефалии поместной церкви в Украине и призвал парламентариев поддержать такую его инициативу.

18 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями украинских церквей. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий передали главе государства обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томосу об автокефалии.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения президента Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении декрета об автокефалии православной церкви в Украине.

УПЦ Киевского патриархата призвал УПЦ МП поддержать создание поместной церкви. В УПЦ МП заявили, что нет никаких оснований для признания другой православной церкви.