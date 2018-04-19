Кроме изготовления и поставки локомотивов для "Укрзализныци", компания General Electric планирует также заняться улучшением эффективности существующего в Украине парка локомотивов и внедрением информационных технологий в железнодорожной отрасли. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал коммерческий руководитель General Electric Transportation Синан Хасеки, передает корреспондент

"Наша первая задача в контексте сотрудничества с "Укрзализныцей" является производство локомотивов соответствующего качества и в срок. Следующим этапом станет состояние улучшения результативности, надежности и эффективности имеющегося парка локомотивов. Мы уже имеем решение для части существующего парка. Кроме того, необходимо продолжать сотрудничество, которое предлагает возможности по локализации, ведь это способствует развитию экономики", - сказал Синан Хасеки.

По его словам, это начало долгосрочного партнерства.

При этом Синан Хасеки обратил внимание на то, что интернет вещей и цифровизация становится новой волной создания добавленной стоимости.

"Мы хотим предоставлять подобные решения, ведь это очень перспективно. Например, благодаря внедрению круиз-контроля для поездов можно повысить эффективность использования топлива от 3 до 17%. Время начать работу над цифровыми решениями и рассмотреть выгоды этого процесса", - подчеркнул коммерческий руководитель General Electric.

Напомним, в УЗ сказали, когда Украина получит первые локомотивы от General Electric.

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