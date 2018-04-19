В Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что оригиналы записей, сделанных нардепом Александром Онищенко, не могут получить с 2016 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бюро предлагало Онищенко "передать оригиналы пленок" Фото: НАБУ / Facebook "Бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы бюро проводили в рамках расследования так называемой газовой схемы в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило. При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2088146344764374 По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 апреля 2018 года быстрый нардеп обнародовал запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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