|Шесть стран готовы переместить свои посольства в Иерусалим, - Нетаньяху
|19.04.2018 22:59
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Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 маяПремьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что "не менее полдюжины стран" рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим после решения США.
"Я рад сообщить, что по меньшей мере полдюжины стран в настоящее время серьезно относятся к вопросу о переносе своих посольств в Иерусалим", - сказал он, передает Reuters.
Нетаньяху также поблагодарил Гватемале, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, готовые пойти за ними.
Первые десять посольств, что переедут в Иерусалим, получат "льготное лечение", добавил он, не объяснив детали.
Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая, в день, когда Израиль объявил о своей независимости в 1948 году.
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Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.
Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало волну насилия в регионе. Израильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.
Согласно последним опросам, почти половина палестинцев поддерживает силовой путь решения вопроса о создании собственного государства.