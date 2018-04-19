Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая

"Я рад сообщить, что по меньшей мере полдюжины стран в настоящее время серьезно относятся к вопросу о переносе своих посольств в Иерусалим", - сказал он, передает Reuters .

Нетаньяху также поблагодарил Гватемале, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, готовые пойти за ними.

Первые десять посольств, что переедут в Иерусалим, получат "льготное лечение", добавил он, не объяснив детали.

Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая, в день, когда Израиль объявил о своей независимости в 1948 году.

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Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало волну насилия в регионе . Израильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.