Об этом сказал политолог Александр Кочетков, передает со ссылкой на .

Как следует изменить полномочия правительства и президента, чтобы исполнительная власть была сконцентрирована в одном месте?

Это изменения в Конституцию. Об этом говорят с начала независимости Украины. У нас остается постсоветская система. Президент действительно выполняет функции секретариата Центрального комитета украинской Компартии. Находится на том же месте - на Банковой. То есть, он влияет на все процессы в стране, но ни за что не отвечает. Губернаторы подчиняются президенту. Он их назначает и снимает. А входят в исполнительную власть, которой руководит премьер-министр и правительство. Такие противоречия надо было убирать сразу после независимости.

Тогда полномочия правительства были компромиссом между тогдашним президентом Леонидом Кучмой и его противником - председателем Верховной Рады Александром Морозом. Это был компромисс, который не имел никакого отношения к эффективности власти.

С Гройсманом можно согласиться: у нас два центра исполнительной власти. Конституционный - это . Неконституционный, но действующий - центр во главе с президентом.

"Народный фронт" в обмен на поддержку Порошенко на посту президента хочет реальных полномочий

Почему Владимир Гройсман заговорил об этом через два года после назначения?

Все, что говорит Гройсман - это скоординированная согласованная позиция его политических партнеров. Выставляют таким образом лот на аукцион. Они в обмен на партнерство с президентом хотят иметь серьезное влияние на общественно-политическую ситуацию, финансовые потоки. Но Порошенко никто не верит. Он уже часто обещал и не выполнял.

Они сейчас торгуются о распределении полномочий, действий, денежных потоков

"Народный фронт" в обмен на поддержку Порошенко на посту президента хочет не обещаний, а реальных полномочий, то есть перераспределить полномочия в пользу парламента. Гройсман сказал, что не хватает полномочий. Решить это можно изменениями в Конституцию. Ограничить полномочия президента и предоставить больше полномочий правительству, которое формируется парламентом. То есть, "Народный фронт" говорит: "Мы не хотим обещаний от президента. Хотим иметь такую ​​Конституцию, где мы свое же возьмем, хочет он этого или нет". Такая позиция. И здесь сугубо проблема эффективности власти - второстепенная. Они сейчас торгуются о распределении полномочий, действий, денежных потоков.

А если говорить о проблеме на уровне страны? К какой ситуации может привести разделение власти?

Это не эффективно. Особенно в условиях фактической войны. Сейчас нам надо иметь единый центр исполнительной власти. Только единый центр исполнительной власти сможет переориентировать страну, ее экономику, часть военно-промышленного комплекса на оборонительные задачи. У нас президент на все влияет. Но хочет иметь причастность только к положительным вещам, а во всем плохом виноваты парламент, правительство, внешние партнеры, Путин. Это абсолютно неэффективная система. Лучше только будет, если ее как можно скорее уберут.

Они господствуют, а мы только от выборов к выборам ожидаем, что они нам нового пообещают

Но не только дуализм исполнительной власти надо убирать. У нас и другие постсоветские наследства есть. В частности, избирательный закон, который не несет ответственности. Коммунистическая система не предусматривала ответственности Коммунистической партии. Все публичные лица должны отвечать за выполнение публично взятых на себя обязательств. Этого у нас нет. И мы не можем ни президента отозвать, так как закона об импичменте нету, не можем депутата отозвать, так как в избирательном законодательстве это не прописано. Общество не влияет на деятельность власти и не может ее контролировать. Это тоже постсоветский принцип, который надо убирать.

Но главное - надо привлечь общество. Предыдущая Конституция принималась кулуарно между Администрацией президента Кучмы и Верховной Радой во главе с Морозом. Общество никакого отношения к этому не имело. Его проинформировали. Надо привлечь все общество. Надо выработать принципы - каким образом люди, проживающие на территории Украины, согласились вместе жить. А вот дальше - новый общественный договор, его сформировать в Конституцию. Тогда все будут знать, что они об этом договорились. Общество формирует власть, контролирует ее и требует эффективности. А так у нас они господствуют, а мы только от выборов к выборам ожидаем, что они нам нового пообещают.

Распределить полномочия между правительством и президентом нужно как можно быстрее, или это может подождать еще несколько лет?

Остается меньше года до выборов. Трудно представить, что кто-то будет этим серьезно заниматься. Скорее только, такая трансформация системной власти должна быть главным предвыборным обещанием демократических кандидатов. С ним они должны побеждать и сразу начать реализовывать ее. Нынешняя власть примерно это и обещала, но ни одного шага в направлении реализации не сделала. Это надо делать с новой власти, вместе с очисткой страны и трансформацией избирательной и политической систем.

Порошенко чувствует себя владельцем коммерческой фирмы под названием "Украина"

Почему об этом публично говорит Гройсман, а не Порошенко?

Порошенко это не выгодно. Любые полномочия добавить Кабмину можно только за счет президента. Давно уже на заседаниях так называемой "стратегической восьмерки" кулуарно предлагают ограничить его полномочия. Потому что он перетягивает не только конституционные, но и фактические, которые Конституция ему не дает. Например, назначение руководителей НАБУ, Госбюро расследований. Кто назначает, тот и влияет. Он чувствует себя владельцем коммерческой фирмы под названием "Украина". Что хочет, то и делает. Ни с кем не советуется.

17 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительству не хватает полномочий для решения задач, которые стоят перед ним. Изменить это можно, внеся изменения в Конституцию.

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