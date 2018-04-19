|Двух крымских татар нашли мертвыми в СИЗО оккупированного Крыма, - правозащитники
|19.04.2018 23:07
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Официальная "власть" ситуацию не комментируетВ апреле 2018 года в СИЗО оккупированного Симферополя умерло неестественной смертью меньшей мере четыре человека, двое из них - крымские татары
Фото: megatechnews.com
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" (КПГ).
По информации, вероятно, 6 апреля, в СИЗО найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет.
12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник.
"13 апреля в камере номер 8, куда помещают новоприбывших, в так называемом карантине, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искера, доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя. Эти данные подтвердили несколько независимых друг от друга источников", - говорится в сообщении.
Информация об этих событиях отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ, ФСИН РФ.
Напомним, что ПАСЕ подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар на оккупированном полуострове.