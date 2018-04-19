Официальная "власть" ситуацию не комментирует

Об этом сообщает " Крымская правозащитная группа " (КПГ).

По информации, вероятно, 6 апреля, в СИЗО найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет.

12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник.

"13 апреля в камере номер 8, куда помещают новоприбывших, в так называемом карантине, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искера, доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя. Эти данные подтвердили несколько независимых друг от друга источников", - говорится в сообщении.

Информация об этих событиях отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ, ФСИН РФ.