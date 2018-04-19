Невозможность свободно покинуть Украину экипажем задержанного пограничниками судна "Норд", по мнению министерства иностранных дел РФ, "грубо нарушает основополагающие права человека". Вчера 23.50 | комментариев: МИД РФ: Оставляем за собой право на жесткие ответные действия Фото: Совет Федерации / Facebook "Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море", – говорится в нем.Инцидент в аэропорту Жуляны, где 19 апреля у семи членов команды "Норд" были изъяты российские паспорта, а двух человек выпустили в Беларусь, в МИД РФ назвали "циничным произволом" в отношении простых моряков."Насильственное насилие к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность наконец беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не очень. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", – заявили российские дипломаты.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Члены экипажа "Норда" также были на допросе.В этот же день ему сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.12 апреля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что экипаж "Норда" находится на территории Украины в качестве заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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