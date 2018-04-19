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"Наше терпение не безгранично". В МИД РФ угрожают Киеву за отказ выпустить из Украины экипаж судна "Норд"
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19.04.2018 23:12
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Невозможность свободно покинуть Украину экипажем задержанного
пограничниками судна "Норд", по мнению министерства иностранных дел
РФ, "грубо нарушает основополагающие права человека". Вчера 23.50 |
комментариев: МИД РФ: Оставляем за собой право на жесткие ответные
действия Фото: Совет Федерации / Facebook "Украинские власти
продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого
судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском
море", – говорится в нем.Инцидент в аэропорту Жуляны, где 19
апреля у семи членов команды "Норд" были изъяты российские
паспорта, а двух человек выпустили в Беларусь, в МИД РФ назвали
"циничным произволом" в отношении простых моряков."Насильственное
насилие к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть
Украину грубо нарушает основополагающие права человека,
противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем
прекратить измываться над российскими гражданами и дать им
возможность наконец беспрепятственно возвратиться домой, к своим
семьям. Наше терпение не очень. Оставляем за собой право на жесткие
ответные действия", – заявили российские дипломаты.Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля капитана судна Владимира Горбенко
отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в
Службу безопасности Украины (СБУ). Члены экипажа "Норда" также
были на допросе.В этот же день ему сообщили о новом
подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного
кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным
водным добывающим промыслом).11 апреля Херсонский суд отпустил
Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.12
апреля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
заявила, что экипаж "Норда" находится на территории Украины в
качестве заложников.
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