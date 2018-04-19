|В супермаркетах Крыма появилась военная форма для детей (фото)
|19.04.2018 23:17
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Соответствующее фото опубликовала Illona Karaçan на своей странице в Facebook.
Севастополь. Магазин «Метро». Советская военная форма китайского пошива в европейской торговой сети для крымских детей. Скоро праздник у ребят… – говорится в подписи к фото.
Увиденное вызвало бурную реакцию в соцсети.
«В Ялте дети наверное будут одеты в форму военных моряков или подводников. Все-таки море рядом», «ТренД!», «Извините, но без матерных слов ничего не могу написать!», «А на земле этот был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой..))) Да, дядя Вова, глубоко в мозг запал…)))», «Ад», — пишут они.
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