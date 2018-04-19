Онлайн-ритейлер Amazon выпустила собственный мобильный браузер под названием Internet. Как сообщает , Amazon пока не анонсировала запуск приложения, но оно доступно для скачивания с марта.

пишет со ссылкой на .

Internet весит только 2 МБ - на порядок меньше чем Chrome (21 МБ), Firefox (19,9 МБ), Opera (14,7 МБ) и Edge (54,5 МБ). Также браузер не запрашивает дополнительных разрешений и не собирает пользовательские данные в отличие от аналогов.

В целом Internet похож на остальные мобильные браузеры. На домашнем экране высвечиваются часто посещаемые приложения и новости, есть возможность переключаться между вкладками, а также пользоваться приватным режимом, который не сохраняет историю посещений.

Напомним, в марте 768,04 млрд долл. Компания впервые в истории обошла по капитализации холдинг Alphabet Inc. (761,42 млрд долл.), владеющий и заняла второе место.

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