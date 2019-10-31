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Лавров: С приходом Зеленского ситуация на Донбассе изменилась
31.10.2019 16:50
Лавров заявил, что ситуация на Донбассе изменилась с приходом Зеленского к власти Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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