Популярная певица Рианна сообщила в своей Istagram-странице, что на Барбадосе был застрелен ее двоюродный брат - 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн.

Издание Sky News сообщает, что молодой человек предположительно погиб в перестрелке. По неофициальной информации, он прогуливался близко своего дома в Сен-Мишеле, когда к нему подошел неизвестный и сделал несколько выстрелов. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления.

"Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!", - отметила певица.

Известно, что молодой человек отпраздновал с Рианной прошедшее Рождество.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, американская R&B, поп-певица и актриса Рианна занялась производством носков со своим изображением , выпустив полноценную коллекцию. Фотографии эксклюзивных носков певица опубликовала на своей официальной станице в социальной сети Instagram.

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