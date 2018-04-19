Служба безопасности Украины подозревала, что ко взрыву возле телеканала "Еспресо" осенью 2017 года причастен помощник нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. 19 апреля в спецслужбе заявили о его непричастности к инциденту. В результате инцидента Мосийчук получил ранение Фото: ЕРА "Мы проверяли его причастность, но установили, что он непричастен к этому", – подчеркнул он.Вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.Ранения, кроме Мосийчука, получили политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт", следствие ведет Служба безопасности Украины.Мосийчук заявлял, что в подготовке взрыва могли участвовать больше трех человек.СБУ подозревало, что ко взрыву возле телеканала "Еспресо" причастен помощник Мосийчука. На сайте Рады сообщается, что у нардепа есть пять помощников, которые работают по трудовому договору на постоянной основе. Больше 20 работают на общественных началах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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