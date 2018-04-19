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СБУ установила непричастность помощника Мосийчука ко взрыву возле телеканала "Еспресо"
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19.04.2018 23:27
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Служба безопасности Украины подозревала, что ко взрыву возле
телеканала "Еспресо" осенью 2017 года причастен помощник нардепа от
Радикальной партии Игоря Мосийчука. 19 апреля в спецслужбе заявили
о его непричастности к инциденту. В результате инцидента Мосийчук
получил ранение Фото: ЕРА "Мы проверяли его причастность, но
установили, что он непричастен к этому", – подчеркнул он.Вечером 25
октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала
"Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник
Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в
отставке Михаил Мормиль.Ранения, кроме Мосийчука,
получили политолог Виталий Бала и женщина, которая
возвращалась домой с работы. Уголовное
производство открыли по статье "теракт", следствие ведет
Служба безопасности Украины.Мосийчук заявлял, что в подготовке
взрыва могли участвовать больше трех человек.СБУ подозревало,
что ко взрыву возле телеканала "Еспресо" причастен помощник
Мосийчука. На сайте Рады сообщается, что у нардепа есть
пять помощников, которые работают по трудовому договору на
постоянной основе. Больше 20 работают на общественных началах.
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