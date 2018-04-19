Минсоцполитики хочет заставить предпринимателей отчитываться о трудоустройстве украинцев предпенсионного возраста. Соответствующий проект приказа ведомство обнародовало 17 апреля. Речь идет о лицах, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось 10 и меньше лет.

Предложенный проект определяет порядок отчетности о выполнении этого требования. Также он вносит некоторые редакционные правки в действующий документ, незначительно изменена форма ежегодного отчета и порядок его заполнения.

Как известно, с 2018 года появилось законодательное требование: на предприятиях, независимо от формы собственности, со штатной численностью работников от 8 до 20 человек, должно работать одно и более лицо указанной категории.

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