Украины Владимир Гройсман назвал главную экономическую проблему нашей страны.

Об этом он говорил на встрече с представителями региональных СМИ, которая проходила в , передает со ссылкой на .

По словам Гройсмана, главной проблемой в экономике Украины является давление внешнего долга, который сейчас составляет 65 млрд $.

"Самая большая проблема с экономической точки зрения - это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года ... Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг - ЭП) 26 млрд долларов. 26 млрд долларов при том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 млрд. Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцов и украинской экономики ", - сказал он.

Гройсман рассказал, что правительству удалось снизить соотношение долга и ВВП, однако Украина до сих пор требует международное финансирование.

"В 2018 году, за первый квартал, этот долг является самым низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с - ЭП), например, создание антикоррупционного суда или другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы отвечать ", - отметил премьер-министр.

Также он сообщил, что в этом году Украина потратит 130 млрд грн на обслуживание внешнего долга, не учитывая его погашения.

"На самом деле очень важно, чтобы мы продолжили работу пока что с временной поддержкой из-за рубежа со стороны наших международных партнеров. Это позволит нам удерживать нагрузку долговую на государственные финансы, на публичные финансы, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе уменьшать долг ", - сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил хорошую новость для владельцев автомобилей. Сообщение касается цены на топливо.

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