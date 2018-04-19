Следы повреждений на теле руководителя компании "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного, чье тело было найдено в камере СИЗО в Санкт-Петербурге, свидетельствуют о суициде. Об этом заявил начальник областного УФСИН Игорь Потапенко. Видеокамеры в коридоре СИЗО были отключены Фото: pixabay.com (иллюстративный снимок) 5 февраля Пшеничного, которого за многочисленные изобретения в области судостроения коллеги называли "русским Илоном Маском", обнаружили мертвым в камере предварительного заключения. Он был арестован по подозрению в хищении средств минобороны России."Новая газета" писала о многочисленных травмах на теле Пшеничного, следах электроожога от кипятильника во рту, переломе позвоночника, а также о том, что арестованный перед смертью был изнасилован.Потапенко утверждает, что все травмы Пшеничный нанес себе сам, а информация об изнасиловании не подтверждается повторной посмертной экспертизой.Начальник УФСИН подтвердил, что двое сокамерников Пшеничного одновременно были выведены на мероприятия по своим уголовным делам. Около двух часов бизнесмен находился один в камере. В это же время отключились камеры видеонаблюдения в коридоре."Даже после первоначального осмотра нам стало понятно, что это произошло из-за короткого замыкания, когда Пшеничный выдернул провод из кипятильника и пробовал так свести счеты с жизнью", – заявил Потапенко.Он признал, что у сотрудников СИЗО и арестованных брали пробы спермы, предстоит также допрос тюремщиков на полиграфе."Это говорит лишь о том, насколько тщательно ведется расследование, насколько мы на него не влияем", – сказал генерал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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