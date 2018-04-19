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Российские тюремщики утверждают, что изобретателя и бизнесмена Пшеничного не насиловали, а он покончил с собой
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19.04.2018 23:35
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Следы повреждений на теле руководителя компании "НовИТ ПРО" Валерия
Пшеничного, чье тело было найдено в камере СИЗО в Санкт-Петербурге,
свидетельствуют о суициде. Об этом заявил начальник областного
УФСИН Игорь Потапенко. Видеокамеры в коридоре СИЗО были отключены
Фото: pixabay.com (иллюстративный снимок) 5 февраля Пшеничного,
которого за многочисленные изобретения в области судостроения
коллеги называли "русским Илоном Маском", обнаружили мертвым в
камере предварительного заключения. Он был арестован по подозрению
в хищении средств минобороны России."Новая газета" писала о
многочисленных травмах на теле Пшеничного, следах электроожога от
кипятильника во рту, переломе позвоночника, а также о том, что
арестованный перед смертью был изнасилован.Потапенко утверждает,
что все травмы Пшеничный нанес себе сам, а информация об
изнасиловании не подтверждается повторной посмертной
экспертизой.Начальник УФСИН подтвердил, что двое сокамерников
Пшеничного одновременно были выведены на мероприятия по своим
уголовным делам. Около двух часов бизнесмен находился один в
камере. В это же время отключились камеры видеонаблюдения в
коридоре."Даже после первоначального осмотра нам стало понятно, что
это произошло из-за короткого замыкания, когда Пшеничный выдернул
провод из кипятильника и пробовал так свести счеты с
жизнью", – заявил Потапенко.Он признал, что у сотрудников СИЗО
и арестованных брали пробы спермы, предстоит также допрос
тюремщиков на полиграфе."Это говорит лишь о том, насколько
тщательно ведется расследование, насколько мы на него не
влияем", – сказал генерал.
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