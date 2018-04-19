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В СИЗО Симферополя в апреле четыре человека умерли неестественной смертью – правозащитники
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19.04.2018 23:43
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6 апреля в подконтрольном РФ СИЗО №1 нашли повешенными 69-летнего
Сервера Билялова и 46-летнего Олега Гончарова. 12 апреля в карцере
с такими же признаками смерти обнаружили 23-летнего Дмитрия
Шиповника. 13 апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным
горлом выявили 39-летнего Ислама Искерова, сообщила Крымская
правозащитная группа. Вчера 23.59 | комментариев: Российские
правоохранители не сообщали о смертях в крымском изоляторе Фото:
krim.fsin.su По их информации, двое из погибших – крымские
татары.6 апреля в изоляторе нашли повешенными 69-летнего Сервера
Билялова и 46-летнего Олега Гончарова. 12 апреля в карцере с такими
же признаками смерти обнаружили 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13
апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом выявили
39-летнего Ислама Искерова, которого доставили в СИЗО Симферополя
из Джанкоя, говорится в публикации.Правозащитники считают
малоубедительными версии о самоубийстве. По имеющимся у КПГ
сведениям, Билялов в ближайшее время рассчитывал по вновь
открывшимся обстоятельствам на прекращение уголовного преследования
и освобождение от наказания.Шиповника нашли повешенным в карцере,
однако "это место, куда помещают людей после тщательного личного
досмотра, и арестант находится там один под постоянным
надзором"."Неясно, что могло побудить перерезать себе горло
Искерова, обвиненного в краже по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, максимальное наказание по которой – два года лишения
свободы, а минимальное – штраф до 8 тыс. руб. (около 3,4
тыс. грн. – )", – говорится в сообщении.Информация
об этих происшествиях отсутствует на официальных сайтах российского
Следственного комитета, прокуратуры и Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН).Правозащитники считают, что это "показывает не
только нежелание России соблюдать международные стандарты, но и
неспособность российских оккупационных властей гарантировать
находящимся под ее покровительством и надзором людям право на жизнь
и уважение человеческого достоинства".На сайте ФСИН указано, что
СИЗО №1 в Симферополе рассчитано на содержание 817
подозреваемых и обвиняемых.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.По данным
правозащитников, после оккупации ситуация с правами человека в
Крыму значительно ухудшилась.
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