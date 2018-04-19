6 апреля в подконтрольном РФ СИЗО №1 нашли повешенными 69-летнего Сервера Билялова и 46-летнего Олега Гончарова. 12 апреля в карцере с такими же признаками смерти обнаружили 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом выявили 39-летнего Ислама Искерова, сообщила Крымская правозащитная группа. Вчера 23.59 | комментариев: Российские правоохранители не сообщали о смертях в крымском изоляторе Фото: krim.fsin.su По их информации, двое из погибших – крымские татары.6 апреля в изоляторе нашли повешенными 69-летнего Сервера Билялова и 46-летнего Олега Гончарова. 12 апреля в карцере с такими же признаками смерти обнаружили 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере для вновь прибывших с перерезанным горлом выявили 39-летнего Ислама Искерова, которого доставили в СИЗО Симферополя из Джанкоя, говорится в публикации.Правозащитники считают малоубедительными версии о самоубийстве. По имеющимся у КПГ сведениям, Билялов в ближайшее время рассчитывал по вновь открывшимся обстоятельствам на прекращение уголовного преследования и освобождение от наказания.Шиповника нашли повешенным в карцере, однако "это место, куда помещают людей после тщательного личного досмотра, и арестант находится там один под постоянным надзором"."Неясно, что могло побудить перерезать себе горло Искерова, обвиненного в краже по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание по которой – два года лишения свободы, а минимальное – штраф до 8 тыс. руб. (около 3,4 тыс. грн. – )", – говорится в сообщении.Информация об этих происшествиях отсутствует на официальных сайтах российского Следственного комитета, прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Правозащитники считают, что это "показывает не только нежелание России соблюдать международные стандарты, но и неспособность российских оккупационных властей гарантировать находящимся под ее покровительством и надзором людям право на жизнь и уважение человеческого достоинства".На сайте ФСИН указано, что СИЗО №1 в Симферополе рассчитано на содержание 817 подозреваемых и обвиняемых.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.По данным правозащитников, после оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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