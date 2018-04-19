Дипломаты не исключают, что авиасообщение между Россией и США может быть вскоре прервано. Об этом сказано в сообщении на сайте российского министерства.

— Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно, — пожаловались российские дипломаты.

— Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми, — предположили в МИД РФ.

— Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз, — резюмировали российские дипломаты.

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