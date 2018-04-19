В Киеве 23 новые улицы получили названия Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Киевсовета. Фото: kmr.gov.uaЗаседание Киевсовета Депутаты Киевсовета одобрили новые названия 23 улиц и уточнили еще одно. Сответствующее решение было принято на заседании в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Киевсовета. Так, в Голосеевском районе столицы появятся следующие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского. В Оболонском районе будет шесть новых улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок. В Святошинском районе появятся улицы Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова. В Днепровском районе будет переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском — улица Аттилы Могильного. Кроме того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить название Валентина Атамановского. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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