Парламентский комитет ассоциации ЕС – Украина разочарован, что на
международных форумах не обсуждают конкретные предложения по
деоккупации полуострова, а Минские соглашения по урегулированию
конфликта на Донбассе до сих пор не выполнены. ЕС призвали усилить
санкции против РФ Фото: EPA Комитет разочарован, что за четыре года
после незаконной аннексии Крыма на международных форумах "не
обсуждалось ни одно конкретное предложение по формату переговоров о
деоккупации полуострова".Членов ЕС призвали провести эту дискуссию
на очередном заседании Совета иностранных дел. Евродепутаты также
осудили ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и заявили о
необходимости усилить санкционное давление на РФ.Комитет поддержал
идею введения миротворцев на Донбасс, но выразил сожаление из-за
отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.Следующее
заседание совещательного органа должно состояться осенью этого года
в Украине.Комитет основали в соответствии с Соглашением об
ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Он состоит из
высших должностных лиц Украины и ЕС в различных областях
сотрудничества и собирается не реже одного раза в год.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира