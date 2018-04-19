Парламентский комитет ассоциации ЕС – Украина разочарован, что на международных форумах не обсуждают конкретные предложения по деоккупации полуострова, а Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе до сих пор не выполнены. ЕС призвали усилить санкции против РФ Фото: EPA Комитет разочарован, что за четыре года после незаконной аннексии Крыма на международных форумах "не обсуждалось ни одно конкретное предложение по формату переговоров о деоккупации полуострова".Членов ЕС призвали провести эту дискуссию на очередном заседании Совета иностранных дел. Евродепутаты также осудили ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и заявили о необходимости усилить санкционное давление на РФ.Комитет поддержал идею введения миротворцев на Донбасс, но выразил сожаление из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.Следующее заседание совещательного органа должно состояться осенью этого года в Украине.Комитет основали в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Он состоит из высших должностных лиц Украины и ЕС в различных областях сотрудничества и собирается не реже одного раза в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки комитет деоккупации ассоциации усилить призвали Теги: война в украине