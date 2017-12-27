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"Защищать от русокрыс": МИД Украины принял на службу кота
27.12.2017 13:44
«Защищать от русокрыс»: МИД Украины принял на службу кота

Недавно в МИД Франции взяли «на работу» двух кошек, в обязанности которых входит охота на грызунов.

В Министерстве иностранных дел Украины отныне будет жить кот по кличке Амбассадор. Об этом написал в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев, информирует еizvestia.com.

«Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!», – написал Макеев.

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