Недавно в МИД Франции взяли «на работу» двух кошек, в обязанности которых входит охота на грызунов.

В Министерстве иностранных дел Украины отныне будет жить кот по кличке Амбассадор. Об этом написал в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев, информирует еizvestia.com.

«Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!», – написал Макеев.