Лидер политической партии "Народный фронт" прокомментировал обвинения народного депутата Александра Онищенко о том, что якобы в 2014 году предвыборная кампания партии осуществлялась за счет продаж "излишков" добытого газа. в своем Facebook назвал заявления Онищенко ложью в интересах спецслужб России.

"Очередное признание Онищенко - это продолжение грязной и циничной кампании против меня и "Народного фронта". Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах. Личные мотивы Онищенко понятны - под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве. Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда принял решение ввести 70% ренты на так называемую совместной деятельности в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности", - отметил .

Чергові зізнання Онищенка – це продовження брудної і цинічної кампанії проти мене і Народний фронт. Це не перша його...

Опубліковано Арсенієм Яценюком 19 квітня 2018 р.

Также считает, что Онищенко мстит ему за то, что отказался назначить руководителем Госгеонедра Украины личного адвоката Онищенко и назначать других его ставленников, передает со ссылкой на .

Кроме того, по словам лидера "Народного фронта", Онищенко не удалось спасти деньги Януковича, на которые был наложен арест по инициативе правительства Яценюка.

"Заявление о краже им 40 млн долларов в схеме "Карпатыгаз" - это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону. Ни я, ни партия "Народный Фронт" никогда не имели никаких финансовых и политических отношений с лицом по фамилии Онищенко", - подчеркнул .

В завершении он добавил, что по каждому из приведенных им тезисов в отношении Онищенко есть документальное подтверждение.

Напомним, народный депутат Александр Онищенко раскрыл схему, по которой партия "Народный фронт" в 2014 году могла профинансировать свою предвыборную кампанию. Об этом он написал в своей книге "Петр Пятый". По данным Онищенко, деньги на выборы - это около 40 миллионов долларов - зашли в партийный фонд за счет коммерческой продажи газа, который предназначался для населения по льготной цене.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира