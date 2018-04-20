Возможное прекращение авиасообщения между РФ и США российские дипломаты связывают с трудностями при получении американских виз экипажами авиакомпании "Аэрофлот". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Между США и Россией летают только самолеты "Аэрофлота" Фото: ЕРА "Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз. И это несмотря на то, что... обязанность заранее предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года", – заявили российские дипломаты.По мнению МИД РФ, "власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми".29 марта в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.После этого в американских дипломатических структурах на территории РФ возникли сложности с обслуживанием желающих получить услуги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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