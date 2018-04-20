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Авиасообщение между США и РФ может прекратиться – МИД РФ
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20.04.2018 00:07
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Возможное прекращение авиасообщения между РФ и США российские
дипломаты связывают с трудностями при получении американских виз
экипажами авиакомпании "Аэрофлот". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Между США и Россией летают только самолеты
"Аэрофлота" Фото: ЕРА "Уже даже нельзя исключить, что наши страны
останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который
единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может
оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают
возрастающие трудности с получением американских виз. И это
несмотря на то, что... обязанность заранее предоставлять визы для
персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском
Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года", – заявили
российские дипломаты.По мнению МИД РФ, "власти США словно боятся,
что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на
нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и
потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми".29
марта в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея
Скрипаля 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов. Из
США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый
дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого
объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.После этого
в американских дипломатических структурах на территории РФ возникли
сложности с обслуживанием желающих получить услуги.
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