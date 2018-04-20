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В США не смогли определить виновных в смерти Принса
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20.04.2018 00:15
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Американский певец Принс был найден без сознания в студии
звукозаписи в Пейсли Парк (штат Миннесота) 21 апреля 2016 года. Он
умер от передозировки сильным анальгетиком. Кто именно назначил ему
опасный препарат, следствие установить не смогло. Принс умер в
возрасте 57 лет Фото: ЕРА "У нас просто нет достаточных
доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинение по делу о
смерти Принса", – подчеркнул прокурор.Он признал, что есть
человек, снабдивший певца недопустимыми медикаментами, однако
отметил, что подозрения для обвинений недостаточны."Нет
доказательств того, что таблетки, которые убивали Принса, были
назначены врачом", – добавил прокурор.Принс был найден
без сознания в студии звукозаписи в Пейсли Парк (штат
Миннесота) 21 апреля 2016 года. Врачи пытались его
реанимировать, но безуспешно. Ему было 57 лет.По заключениям
патологоанатома, Принс умер от интоксикации анальгетиком
фентанилом, введенным самостоятельно.Концентрация препарата в крови
музыканта составляла 67,8 микрограмма на литр, что является
превышением дозы в 10 раз. Следы фентанила нашли также в желудке и
печени певца.По словам главы отделения экстренной медицины
медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Льюиса Нельсона,
концентрация препарата в организме Принса высока даже для людей с
хроническими болями, которые постоянно принимают лекарство.
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