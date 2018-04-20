Американский певец Принс был найден без сознания в студии звукозаписи в Пейсли Парк (штат Миннесота) 21 апреля 2016 года. Он умер от передозировки сильным анальгетиком. Кто именно назначил ему опасный препарат, следствие установить не смогло. Принс умер в возрасте 57 лет Фото: ЕРА "У нас просто нет достаточных доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинение по делу о смерти Принса", – подчеркнул прокурор.Он признал, что есть человек, снабдивший певца недопустимыми медикаментами, однако отметил, что подозрения для обвинений недостаточны."Нет доказательств того, что таблетки, которые убивали Принса, были назначены врачом", – добавил прокурор.Принс был найден без сознания в студии звукозаписи в Пейсли Парк (штат Миннесота) 21 апреля 2016 года. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно. Ему было 57 лет.По заключениям патологоанатома, Принс умер от интоксикации анальгетиком фентанилом, введенным самостоятельно.Концентрация препарата в крови музыканта составляла 67,8 микрограмма на литр, что является превышением дозы в 10 раз. Следы фентанила нашли также в желудке и печени певца.По словам главы отделения экстренной медицины медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси Льюиса Нельсона, концентрация препарата в организме Принса высока даже для людей с хроническими болями, которые постоянно принимают лекарство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что прокурор умер принса певца Теги: культура