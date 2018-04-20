Мадридский “Реал” на своем поле сыграл вничью с “Атлетиком” из Бильбао в матче 33-го тура испанской Ла Лиги, сообщает со ссылкой на сайт “галактикос”.

Уже в дебюте встречи футболист команды из Бильбао побеспокоил владения “Реала” ударом с острого угла ближней дистанции — Навас среагировал на выстрел. “Реал” ответил выстрелом в перекладину в исполнении Криштиану Роналду после чего произошло взятие ворот мадридцев. Иньяки Уильямс подсек мяч и перебросил Наваса.

Во второй половине баталии Гарсия был близок чтобы удвоить счет, но его попытка пришлась на перекладину. Зато в конце баталии удар Лука Модрича из-за пределов штрафной и подставкой ноги Роналду привело к голу португальца — 1:1.

Заметим, что за пять туров до конца чемпионата “Реал” отстает от “Барселоны” на 15 очков, а также на три балла от мадридского “Атлетико”.

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